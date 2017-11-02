В Волгограде из-за задымления в девятиэтажке эвакуировали 20 жильцов

Возгорание электрокабеля вызвало серьезное задымление в подъезде. Поэтому спасатели стали выводить из здания жильцов. Всего было эвакуировано 20 человек.

Пожар произошел около полудня в подъезде многоэтажки. В электрощитовой загорелось около 1 погонного метра проводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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