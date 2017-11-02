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В Волгограде главе частной клиники грозит 6 лет тюрьмы за смерть пациентки
Сюжеты:
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В Волгограде главе частной клиники грозит 6 лет тюрьмы за смерть пациентки

Сегодня, 20:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tvoyherpes.ru
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