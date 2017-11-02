В Волгограде главе частной клиники грозит 6 лет тюрьмы за смерть пациентки

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела, которое было заведено на владельца частной косметологической клиники после смерти 23-летней пациентки. Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель человека.

В конце октября прошлого года в клинику обратилась студентка медуниверситета, которая сбиралась хирургическим способом сделать себе коррекцию подбородка. После предварительной консультации с хирургом, являющимся генеральным директором медучреждения, пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, 16 ноября прошлого года девушка прибыла в клинику на операцию. Там ей стали вводить различные лекарственные и обезболивающие препараты. После одного из уколов пациентка скончалась.

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть студентки наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата.

В ходе следствия установлено, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства.

Во-первых, решение о проведении операции было принято хирургом без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом. Это противоречит приказу Министерства здравоохранения РФ.

Во-вторых, нарушив порядок оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия», врач не собрал полный анамнез жизни клиентки и не выяснил наличие у нее хронического заболевания. Тогда бы пациентке требовалось пройти полное медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.

Также установлено, что в силу комплекции и физиологических параметров девушки, хирург выбрал неверный способ коррекции ее подбородка, а сама операция проводилась без врача анестезиолога-реаниматолога.

Причем, еще в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. И тогда владельцу было предписано ввести в штат должность врача анестезиолога-реаниматолога, но этого сделано не было.

Следствием собрано достаточно доказательств. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.