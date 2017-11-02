В Урюпинске молодой лихач на «Ладе» отправил в больницу двух пассажирок

Минувшей ночью плачевно закончились «покатушки с ветерком» по Урюпинску для молодежной компании на автомобиле ВАЗ-21061. Машина врезалась в столб, пострадали два человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.35 на улице Репина.

По словам автоинспекторов, за рулем «шестерки» находился 18-летний водитель. Он вел машину в сторону улицы Советской и напротив дома №2а не справился с управлением.

В результате машина выехала на правую обочину по ходу движения и протаранила световую опору.