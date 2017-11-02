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В Урюпинске молодой лихач на «Ладе» отправил в больницу двух пассажирок
Сюжеты:
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В Урюпинске молодой лихач на «Ладе» отправил в больницу двух пассажирок

Сегодня, 11:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Keytown.me
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