В Урюпинске молодой лихач на «Ладе» отправил в больницу двух пассажирок
Сегодня, 11:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Keytown.me
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Минувшей ночью плачевно закончились «покатушки с ветерком» по Урюпинску для молодежной компании на автомобиле ВАЗ-21061. Машина врезалась в столб, пострадали два человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.35 на улице Репина.
По словам автоинспекторов, за рулем «шестерки» находился 18-летний водитель. Он вел машину в сторону улицы Советской и напротив дома №2а не справился с управлением.
В результате машина выехала на правую обочину по ходу движения и протаранила световую опору.
В аварии пострадали две пассажирки в возрасте 15 и 16 лет. Девочек-подростков с травмами доставили в Урюпинскую ЦРБ.
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