В Центральном районе иномарка сбила 27-летнюю женщину на светофоре
Сегодня, 12:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: iskra-sev.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду в Центральном районе города Волгограда 29-летний водитель автомашины Hyundai i40 наехал на молодую женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Несчастный случай произошел в 9 часов вечера на пересечении улиц Качинцев и Рокоссовского.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, выезжая на 2-ю Продольную, поворачивал направо – для него тоже в это время был зеленый свет – и не пропустил 27-летнюю женщину, которая шла по «зебре».
В результате наезда машины молодая волгоградка получила травму головы и была госпитализирована.
Материалы по теме
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей