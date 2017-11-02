В Центральном районе иномарка сбила 27-летнюю женщину на светофоре

В среду в Центральном районе города Волгограда 29-летний водитель автомашины Hyundai i40 наехал на молодую женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Несчастный случай произошел в 9 часов вечера на пересечении улиц Качинцев и Рокоссовского.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, выезжая на 2-ю Продольную, поворачивал направо – для него тоже в это время был зеленый свет – и не пропустил 27-летнюю женщину, которая шла по «зебре».