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В Центральном районе иномарка сбила 27-летнюю женщину на светофоре
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Центральном районе иномарка сбила 27-летнюю женщину на светофоре

Сегодня, 12:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: iskra-sev.ru
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