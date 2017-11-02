В Тракторозаводском районе ночью дотла сгорела припаркованная «шестерка»
Сегодня, 09:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mhealth.ru
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В четверг, 2 ноября, в Тракторозаводском районе города Волгограда ночью произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2106.
Машина была припаркована улице Костычева. На место происшествия пожарные были вызваны в 3.49.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, «Лада» горела по всей площади.
В 3.57 расчеты 1-й пожарно-спасательной части потушили огненный факел, в который превратилась машина.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.
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