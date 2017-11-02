В Нехаевском районе осудят агрария, похищавшего по ночам сою и подсолнечник
В августе прошлого года мужчина устроился на работу трактористом-машинистом в компании, занимающейся выращиванием и реализацией пшеницы, сои, подсолнечника, ячменя и льна. А уже через полмесяца начал совершать хищения.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, аграрий трижды по ночам на чужом комбайне собирал урожай сои и подсолнечника. Затем зерно отгружал в грузовой автомобиль и тайно отвозил на склад к одному из фермеров, не предупреждая его об этом.
Всего он обмолотил 33 тонны сои и 7 тонн подсолнечника. Ущерб, причиненный предприятию, составил свыше 700 тысяч рублей.
При сбыте похищенной продукции комбайнер заявлял, что является представителем агрофирмы, в которой работал. Но один из покупателей перепроверил информацию у настоящего собственника, после чего сельхозпредприятие обратилось в полицию.
В ходе следственно-оперативных мероприятий недобросовестный аграрий был задержан. В содеянном он сознался и даже возместил причиненный ущерб в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража в крупном размере», находится на рассмотрении в суде Нехаевского района.
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