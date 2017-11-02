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В Нехаевском районе осудят агрария, похищавшего по ночам сою и подсолнечник
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Нехаевском районе осудят агрария, похищавшего по ночам сою и подсолнечник

Сегодня, 13:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: wesem-light.ru
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