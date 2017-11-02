В Нехаевском районе осудят агрария, похищавшего по ночам сою и подсолнечник

В суде Нехаевского района будет рассмотрено уголовное дело на 35-летнего местного жителя, который работая механизатором, похищал с полей сельскохозяйственную продукцию.

В августе прошлого года мужчина устроился на работу трактористом-машинистом в компании, занимающейся выращиванием и реализацией пшеницы, сои, подсолнечника, ячменя и льна. А уже через полмесяца начал совершать хищения.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, аграрий трижды по ночам на чужом комбайне собирал урожай сои и подсолнечника. Затем зерно отгружал в грузовой автомобиль и тайно отвозил на склад к одному из фермеров, не предупреждая его об этом.

Всего он обмолотил 33 тонны сои и 7 тонн подсолнечника. Ущерб, причиненный предприятию, составил свыше 700 тысяч рублей.

При сбыте похищенной продукции комбайнер заявлял, что является представителем агрофирмы, в которой работал. Но один из покупателей перепроверил информацию у настоящего собственника, после чего сельхозпредприятие обратилось в полицию.

В ходе следственно-оперативных мероприятий недобросовестный аграрий был задержан. В содеянном он сознался и даже возместил причиненный ущерб в полном объеме.