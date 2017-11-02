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Полиция наградила двух камышанок, снявших на телефон кражу в частном доме
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Полиция наградила двух камышанок, снявших на телефон кражу в частном доме

Сегодня, 15:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский»/ камышинский.34.мвд.рф
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