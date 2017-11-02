Полиция наградила двух камышанок, снявших на телефон кражу в частном доме

В Камышине полицейские наградили двух местных жительниц – Елену Пучнину и Елену Бабенко, оказавшим содействие в задержании двух преступников, совершивших кражу в частном домовладении.

25 октября женщины стали свидетелями преступления. Они увидели, как двое мужчин, разбив оконное стекло в одном из домов на улице Менделеева, пытаются похитить находящиеся в доме вещи. Пока об этом Елена Бабенко сообщала в полицию, ее коллега сняла происходившее на свой телефон.

Видеозапись стала дополнительным доказательством причастности подозреваемых к совершенному преступлению, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Прибывшие на место происшествия наряды полиции и Росгвардии задержали за кражу 40-летнего местного жителя и его 34-летнего знакомого. Оба ранее судимы. Похищенное имущество у них изъято.

Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», камышинский.34.мвд.рф