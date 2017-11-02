Полиция наградила двух камышанок, снявших на телефон кражу в частном доме
25 октября женщины стали свидетелями преступления. Они увидели, как двое мужчин, разбив оконное стекло в одном из домов на улице Менделеева, пытаются похитить находящиеся в доме вещи. Пока об этом Елена Бабенко сообщала в полицию, ее коллега сняла происходившее на свой телефон.
Видеозапись стала дополнительным доказательством причастности подозреваемых к совершенному преступлению, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Прибывшие на место происшествия наряды полиции и Росгвардии задержали за кражу 40-летнего местного жителя и его 34-летнего знакомого. Оба ранее судимы. Похищенное имущество у них изъято.
В четверг, 2 ноября, начальник Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» подполковник полиции Дмитрий Крупецкий, вручил камышанкам благодарственные письма и поблагодарил их за активную гражданскую позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие органам внутренних дел.
+7 937 708 14 50