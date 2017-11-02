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Под Волгоградом на перегоне локомотив не оставил шансов мужчине
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом на перегоне локомотив не оставил шансов мужчине

Сегодня, 10:46ПроисшествияВиталий КошелевФото: ytimg.com
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