Под Волгоградом на перегоне локомотив не оставил шансов мужчине

Смертельный инцидент случился накануне около 14:00 в Калачевском районе.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, 35-летний мужчина попал под локомотив, двигавшийся без вагонов на железнодорожном перегоне «Мариновка-Прудбой».

Когда на место прибыли медики, пострадавший, работавший в одной из строительных организаций, был еще жив. Его погрузили в машину «скорой», но довезти до больницы и оказать реанимационные мероприятия не успели. Травмы оказались слишком тяжелыми. Пешеход получил множественные переломы: шейных позвонков, ребер и левой голени