Под Волгоградом на перегоне локомотив не оставил шансов мужчине
Сегодня, 10:46ПроисшествияВиталий КошелевФото: ytimg.com
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Смертельный инцидент случился накануне около 14:00 в Калачевском районе.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, 35-летний мужчина попал под локомотив, двигавшийся без вагонов на железнодорожном перегоне «Мариновка-Прудбой».
Когда на место прибыли медики, пострадавший, работавший в одной из строительных организаций, был еще жив. Его погрузили в машину «скорой», но довезти до больницы и оказать реанимационные мероприятия не успели. Травмы оказались слишком тяжелыми. Пешеход получил множественные переломы: шейных позвонков, ребер и левой голени
По факту произошедшего проводится проверка.
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