Мать, закрывавшая в стиральной машине свою дочь, проведет 3 года в колонии

Новоаннинский районный суд приговорил к реальному сроку 21-летнюю местную жительницу, издевавшуюся над собственной 4-летней дочерью.

Судом установлено, что летом 2016 года у подсудимой стали часто возникать конфликты с мужем. Их причину женщина видела в своей малолетней дочери от первого брака.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, мать систематически избивала ребенка, в том числе различными бытовыми предметами. На длительный период времени она заворачивала дочь в одеяло и связывала скотчем. Ночью по малозначительным поводам ставила ее в угол на несколько часов, а также не менее чем на 2 часа помещала в стиральную машину.

Кроме того, в холодное время года мать оставляла девочку на улице на весь день, запрещала заходить в дом и не кормила.

Расследование уголовного дела проводилось МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Новоаннинского района.

Свою вину подсудимая признала. Районный суд приговорил ее к 3 годам колонии общего режима, а также лишил родительских прав в отношении дочери.

В облпрокуратуре сообщили, что в настоящее время продолжается судебный процесс по лишению женщины прав и на второго малолетнего ребенка.