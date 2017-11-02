Федеральные силовики отпустили предпринимателя Зубкова после обысков

За последние два месяца в Волгограде прошли сразу несколько оперативных мероприятий в отношении местных предпринимателей, инициаторами которых выступили московские правоохранители (Центральный аппарат Следственного комитета при поддержке сотрудников отдела экономической безопасности ФСБ).

Последняя громкая операция - обыски по месту жительства Владимира Зубкова и на территории его самого известного объекта – в ресторанном комплексе «Сосновый бор». Туда правоохранители наведались 31 октября, при этом сам Зубков был задержан, но затем отпущен. В этот же день оперативники проявили интерес и к зятю Владимира Зубкова – экс-главе Дзержинского района Волгограда Денису Красюкову. У него по месту жительства также прошли обыски.

Примечательно, что еще 6 лет назад летом 2011-го, когда на тот момент 27-летний Красюков занимал должность замглавы Дубовского района, он вместе с тестем Зубковым попадали под пристальное внимание правоохранительных органов. Тогда у обоих в один день также производились обыски, однако в возбуждение уголовных дел это не вылилось.

Эти факты стали очередным доказательством тому, что определенный круг предпринимателей Волгограда переживает непростые времена. Официально их криминальные связи не доказаны, некоторые и вовсе не имеют судимостей, однако свой бизнес эти люди сделали очень быстро и в основном в период с середины нулевых до августа 2011-го, когда в центре города у кафе «Фасоль» был застрелен вице-президент Волгоградской областной федерации бокса Владимир Кадин.

После его смерти в региональной бизнес-среде случился если не передел, то серьезное смещение акцентов. Многие предприниматели не захотели договариваться с пришедшим на смену Кадина Сергеем Брудным. У него возникли конфликты еще и со спортсменами. 21 мая 2014-го года Сергей Брудный был застрелен в самом центре Волгограда на Аллее Героев (преступление раскрыто следователями СУ СКР региона), а место Сергея Брудного старшего занял второй из трех братьев - Виталий.

У Брудного-младшего продолжились конфликты с бывшими спортсменами из окружения Кадина, и он организовал неудавшееся покушение на чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина. За что и был задержан. Однако расследование дела приняло крайне интересный оборот. Виталия Брудного этапировали в Москву, а дело забрали себе сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета.