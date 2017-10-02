Жителю Суровикино грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратского софта

По данному факту следователи районного отдела полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.146 УК РФ – «Нарушение авторских и смежных прав». По этой статье за пиратский софт компьютерщик может лишиться свободы на срок до 6 лет.

В содеянном подозреваемый сознался. По его словам, пояснил, за установку нелицензионной программы ему заплатили 500 рублей.

Пиратский софт «1С-предприятие» мужчина установил одному из предпринимателей. Тем самым он нарушил авторские права правообладателя и причинил юридическому лицу ущерб на сумму около 1 миллиона 300 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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