Жителю Суровикино грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратского софта
2 октября, 10:02ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansktoday.ru
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В городе Суровикино сотрудники райотдела полиции выявили факт нарушения авторских прав, которое допустил 37-летний местный житель, установивший заказчику контрафактную компьютерную программу.
Пиратский софт «1С-предприятие» мужчина установил одному из предпринимателей. Тем самым он нарушил авторские права правообладателя и причинил юридическому лицу ущерб на сумму около 1 миллиона 300 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчина ставил программу на жесткий диск заказчика у себя дома, используя личный персональный компьютер.
В содеянном подозреваемый сознался. По его словам, пояснил, за установку нелицензионной программы ему заплатили 500 рублей.
По данному факту следователи районного отдела полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.146 УК РФ – «Нарушение авторских и смежных прав». По этой статье за пиратский софт компьютерщик может лишиться свободы на срок до 6 лет.
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