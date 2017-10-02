Волжанке грозят три года колонии за фиктивную прописку таджика

Уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина возбуждено в отношении жительницы Волжского. Нарушение закона было выявлено в ходе проверки, проведённой прокуратурой Кумылженского района.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, 32-летняя волжанка в обмен на денежное вознаграждение пообещала оформить прописку уроженцу Таджикистана. Предприимчивая дама указала в качестве места фактического пребывания иностранца собственный адрес.

На самом деле приезжий из Таджикистана в Волжском, разумеется, не жил — он работал в Кумылженском районе. Результаты проведённой проверки местная прокуратура направила в отдел МВД, где было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении волжанки. Ведётся расследование; за оформление фиктивной прописки иностранца женщине может грозить лишение свободы на срок до трёх лет.