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Волжанин на иномарке пытался похитить с новостройки 8 мешков штукатурки
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волжанин на иномарке пытался похитить с новостройки 8 мешков штукатурки

2 октября, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: s13.ru
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