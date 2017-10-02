Волжанин на иномарке пытался похитить с новостройки 8 мешков штукатурки

При этом мужчина свободно заехал на стройку и погрузил в машину мешки со штукатуркой, которые хотел использовать сам.

По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, выяснилось, что стройматериалы были вывезены с территории строящегося здания на улице Карбышева.

Волжанина, ехавшего на автомобиле Opel Kadett, для обычной проверки в новой части города остановили сотрудники ГИБДД. В багажнике они обнаружили 8 мешков штукатурки.

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