Волжанин на иномарке пытался похитить с новостройки 8 мешков штукатурки
2 октября, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: s13.ru
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Накануне в Волжском полицейские задержали 31-летнего местного жителя, пытавшегося похитить стройматериалы на одной из городских строек.
Волжанина, ехавшего на автомобиле Opel Kadett, для обычной проверки в новой части города остановили сотрудники ГИБДД. В багажнике они обнаружили 8 мешков штукатурки.
По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, выяснилось, что стройматериалы были вывезены с территории строящегося здания на улице Карбышева.
При этом мужчина свободно заехал на стройку и погрузил в машину мешки со штукатуркой, которые хотел использовать сам.
По данному факту проводится проверка. Стоимость ущерба устанавливается.
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