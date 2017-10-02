В Волжском на острове Зеленом 51-летний иностранец до смерти избил женщину

В настоящее время выясняются мотивы расправы и обстоятельства, при которых произошло преступление.

Труп женщины был обнаружен в заброшенном здании на улице Цимлянской на острове Зеленом. Как выяснилось, женщина скончалась от многочисленных телесных повреждений, которые были нанесены в результате жестокого избиения.

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