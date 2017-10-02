В Волжском на острове Зеленом 51-летний иностранец до смерти избил женщину
2 октября, 10:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: superomsk.ru
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В минувшие выходные на территории города Волжского было совершено жестокое убийство местной жительницы.
Труп женщины был обнаружен в заброшенном здании на улице Цимлянской на острове Зеленом. Как выяснилось, женщина скончалась от многочисленных телесных повреждений, которые были нанесены в результате жестокого избиения.
По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 51-летнего гражданина Армении.
В содеянном мужчина сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ – «Убийство».
В настоящее время выясняются мотивы расправы и обстоятельства, при которых произошло преступление.
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