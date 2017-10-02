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В Волжском на острове Зеленом 51-летний иностранец до смерти избил женщину
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском на острове Зеленом 51-летний иностранец до смерти избил женщину

2 октября, 10:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: superomsk.ru
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