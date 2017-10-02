В Волгограде владельцу катера ограничили свободу за опасную перевозку людей
В судебном заседании установлено, что обвиняемый за плату на прогулочном катере Pragmatik Favorit 480 перевозил пассажиров от правого берега Волги в районе Центральной набережной Волгограда до музея-панорамы «Сталинградская битва» и обратно.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, владелец маломерного судна не соблюдал требования безопасности. Он перевозил больше положенного числа пассажиров за один рейс, при этом на борту отсутствовали спасательные жилеты. Место посадки и высадки пассажиров не отвечало требованиям безопасности,
Ко всему прочему, сам владелец даже не имел документов на право управления судном.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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