В Волгограде владельцу катера ограничили свободу за опасную перевозку людей

Центральный районный суд признал 27-летнего жителя города Краснослободска виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый за плату на прогулочном катере Pragmatik Favorit 480 перевозил пассажиров от правого берега Волги в районе Центральной набережной Волгограда до музея-панорамы «Сталинградская битва» и обратно.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, владелец маломерного судна не соблюдал требования безопасности. Он перевозил больше положенного числа пассажиров за один рейс, при этом на борту отсутствовали спасательные жилеты. Место посадки и высадки пассажиров не отвечало требованиям безопасности,

Ко всему прочему, сам владелец даже не имел документов на право управления судном.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.