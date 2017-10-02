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В Волгограде владельцу катера ограничили свободу за опасную перевозку людей
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В Волгограде владельцу катера ограничили свободу за опасную перевозку людей

2 октября, 20:09ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: parohodoff.ru
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