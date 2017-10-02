В Волгограде разыскивают без вести пропавшего 40-летнего жителя Суровикино

Больше месяца назад без вести пропал 40-летний житель города Суровикино, приехавший в Волгоград. В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину как в районе, так и в областном центре.

Установлено, что разыскиваемый – Соколов Станислав Евгеньевич – поехал в Волгоград на служебном автомобиле 28 августа в четыре часа вечера. С тех пор его больше никто не видел, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Еще известно, что 2 сентября транспортное средство с ключами, находящимися внутри замка зажигания, было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской города Волгограда.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см., полного телосложения, лицо круглое, лоб средний, глаза серые, волосы светло-русые коротко стриженные, смуглый.

Особые приметы: татуировка на левой части груди сверху в виде квадрата, а в квадрате надпись, на религиозную тему.

В день исчезновения мужчина был одет: футболка темно-синего цвета, джинсовые бриджи синего цвета, пара кроссовок темного цвета.