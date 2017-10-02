В Волгограде разыскивают без вести пропавшего 40-летнего жителя Суровикино
Установлено, что разыскиваемый – Соколов Станислав Евгеньевич – поехал в Волгоград на служебном автомобиле 28 августа в четыре часа вечера. С тех пор его больше никто не видел, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Еще известно, что 2 сентября транспортное средство с ключами, находящимися внутри замка зажигания, было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской города Волгограда.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см., полного телосложения, лицо круглое, лоб средний, глаза серые, волосы светло-русые коротко стриженные, смуглый.
Особые приметы: татуировка на левой части груди сверху в виде квадрата, а в квадрате надпись, на религиозную тему.
В день исчезновения мужчина был одет: футболка темно-синего цвета, джинсовые бриджи синего цвета, пара кроссовок темного цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Соколова или последнем месте его пребывания, сообщить по телефонам: 8-844-73-9-33-55 или «02».
+7 937 708 14 50