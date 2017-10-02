В Волгограде безработный за полтора часа совершил 4 разбойных нападения

Минувшей ночью на территории Красноармейского района города Волгограда была совершена серия разбойных нападений на местных жителей. Как позднее выяснилось, действовал преступник-одиночка из рабочего поселка Светлый Яр.

Информацию о нападениях дежурный райотдела полиции сообщил группе задержания Росгвардии. Приметы подозреваемого стражам порядка сообщили четыре человека, пострадавшие от действий разбойника за полтора часа.

Неизвестный нападал на людей, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

Первой на пути преступника оказалась 22-летняя жительница р.п. Светлый Яр – оператор автозаправочной станции. Войдя в помещение АЗС, злоумышленник потребовал денежные средства. Но так как в кассе не оказалось денег, преступник забрал радиостанцию «Моторолла».

А уже через полчаса вооруженный злодей на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Юбилейный» напал на 28-летнего жителя Светлоярского района – литейщика Волгоградского керамического завода. На этот раз добычей злоумышленника стали деньги из кошелька потерпевшего.

Затем во дворе дома по проспекту Героев Сталинграда разбойник, угрожая оружием, отобрал деньги у вышедшего из дома на работу 45-летнего жителя Волгограда.

А через несколько минут, когда уже было 6 часов утра, злодей совершил четвертое преступление на улице Фадеева. Он подбежал к 61-летнему мужчине, который гулял с собакой, и, приставив к его животу нож, потребовал отдать деньги. Наличности у потерпевшего не оказалось, и тогда преступник завел его в квартиру, где забрал ключи от автомобиля Hyundai Santa Fe. Затем он скрылся на чужом внедорожнике в неизвестном направлении.

Сотрудники группы задержания Росгвардии обнаружили подозреваемого по приметам в парковой зоне между 1 и 2 шлюзом Волгоградского судоходного канала. На требование предъявить документы мужчина ответил отказом. После чего росгвардейцы его задержали, применив профессиональные приемы.

Подозреваемым оказался 24-летний неработающий житель Светлого Яра, ранее четырежды судимый за похищение людей, изнасилование и вымогательство.

В ходе личного досмотра у него изъят пистолет-зажигалка в пластиковом корпусе, а также два ножа.

Установлено, что все преступления рецидивист совершил, находясь под воздействием наркотических средств.

Бойцы Росгвардии доставили молодого человека в отдел полиции. В настоящее время по всем фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела по ст.162 УК РФ «Разбой». По этой статье подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.