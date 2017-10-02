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В Волгограде безработный за полтора часа совершил 4 разбойных нападения
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В Волгограде безработный за полтора часа совершил 4 разбойных нападения

2 октября, 17:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области/ uvo-vlg.ru
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