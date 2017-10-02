В центре Волгограда иномарка врезалась в маршрутку: пострадали 5 пассажиров

В воскресенье в Центральном районе 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в микроавтобус полный пассажиров, следовавший по маршруту «Волгоград–Знаменск».

ДТП случилось в 17.10 на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель иномарки стал поворачивать налево и не пропустил микроавтобус IVECO 2227, ехавший по встречной полосе.

После столкновения автомобилей маршрутка вдобавок врезалась в световую опору.