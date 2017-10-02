В центре Волгограда иномарка врезалась в маршрутку: пострадали 5 пассажиров
2 октября, 10:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В воскресенье в Центральном районе 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в микроавтобус полный пассажиров, следовавший по маршруту «Волгоград–Знаменск».
ДТП случилось в 17.10 на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель иномарки стал поворачивать налево и не пропустил микроавтобус IVECO 2227, ехавший по встречной полосе.
После столкновения автомобилей маршрутка вдобавок врезалась в световую опору.
В результате аварии пострадали пять пассажирок в маршрутке – девушки в возрасте 15 и 16 лет и три молодые женщины в возрасте 19, 22 и 37 лет. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
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