В Суровикино подростков, пытавшихся взломать банкоматы, сняла видеокамера
Неизвестные пытались взломать два банкомата. Они повредили корпуса и купюроприемники, но до денег так и не добрались.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, задержать подозреваемых сотрудникам полиции помогла видеозапись с камеры наблюдения, установленной на стене соседнего здания. И маски с прорезями для глаз не помогли злоумышленникам остаться неизвестными.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за попытку взлома банкоматов полицейские задержали двух 16-летних подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.
Как оказалось, несовершеннолетние тщательно планировали налет. Договорившись заранее о месте встречи, они попытались вскрыть монтировкой сначала один банкомат. Когда у них это не получилось, то попробовали взломать другой терминал. Но и в этом случае подростки не смогли довести свой преступный замысел до конца.
В настоящее время материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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