В Суровикино подростков, пытавшихся взломать банкоматы, сняла видеокамера

Накануне сотрудники полиции Суровикинского района получили сообщение, что на городских улицах 1 микрорайон и Ленина повреждены банкоматы. Прибывшие на места происшествия оперативники выяснили, что деньги злоумышленники не смогли достать.

Неизвестные пытались взломать два банкомата. Они повредили корпуса и купюроприемники, но до денег так и не добрались.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, задержать подозреваемых сотрудникам полиции помогла видеозапись с камеры наблюдения, установленной на стене соседнего здания. И маски с прорезями для глаз не помогли злоумышленникам остаться неизвестными.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за попытку взлома банкоматов полицейские задержали двух 16-летних подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Как оказалось, несовершеннолетние тщательно планировали налет. Договорившись заранее о месте встречи, они попытались вскрыть монтировкой сначала один банкомат. Когда у них это не получилось, то попробовали взломать другой терминал. Но и в этом случае подростки не смогли довести свой преступный замысел до конца.