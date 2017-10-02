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В Советском районе «Лада» на полном ходу влетела под стоящую фуру
Сюжеты:
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01.10.2017 sov 800x600

В Советском районе «Лада» на полном ходу влетела под стоящую фуру

2 октября, 11:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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