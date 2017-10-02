В Советском районе «Лада» на полном ходу влетела под стоящую фуру
2 октября, 11:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Минувшей ночью в Советском районе города Волгограда 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 не справился с управлением и врезался в фуру на проспекте Университетском.
Авария произошла около полуночи. Большегруз Volvo FH12 находился в правом ряду, когда под него буквально «влетела» легковушка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Лады» находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением.
Мужчина, можно сказать, просто чудом выжил в этой аварии. Ведь под фуру практически заехало полмашины. От ее салона ничего не осталось.
Водитель получил травму головы и был госпитализирован в больницу.
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