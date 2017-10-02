Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В Новоаннинском районе КамАЗ раздавил внедорожник: погибли два человека
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c+%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0+%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7

В Новоаннинском районе КамАЗ раздавил внедорожник: погибли два человека

2 октября, 12:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ghest_vlg/ instagram.com/p/BZvEZ9vnadY/
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»