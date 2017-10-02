В Новоаннинском районе КамАЗ раздавил внедорожник: погибли два человека
2 октября, 12:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ghest_vlg/ instagram.com/p/BZvEZ9vnadY/
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В понедельник, 2 октября, ночью в Новоаннинском районе в результате страшной аварии погибли два человека, находившиеся в автомобиле Toyota Land Cruiser.
На внедорожник наехал КамАЗ. Это случилось на 689-ом километре трассы «Москва – Волгоград».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, водитель грузовика по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и на полном ходу раздавил иномарку.
От оказавшейся под большегрузом легковушки практически ничего не осталось. У людей, находившихся в ней, шансов выжить практически не было.
На данный момент пока известно о двух погибших во внедорожнике.
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