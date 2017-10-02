В Новоаннинске 26-летний вор пытался купить свободу за 12 тысяч рублей
В конце июля этого года в полицию поступило сообщение о краже у горожанина 6 тысяч рублей. Как только факт хищения подтвердился и был установлен подозреваемый, дальнейшим расследованием занялись следователи районного ОМВД. А через несколько дней уличенный в краже мужчина пришел к начальнику следственного отделения полиции и предложил 12 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, после передачи денег взяткодателя задержали оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД.
Кстати, изначально обвиняемый намеревался подкупить участкового уполномоченного полиции. Но тот отказался и разъяснил мужчине уголовно-правовые последствия дачи взятки.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Новоаннинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Стоит отметить, что еще на стадии расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершении обоих преступлений.
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