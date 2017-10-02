В Камышине сотрудник УФСИН заставлял подчинённых строить ему дом
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного СУ Следственного Комитета, в прошлом году и минувшей весной обвиняемый привлекал к работам в своём доме семерых сотрудников колонии — в том числе кинолога, младшего инспектора, техника одного из отделов и нескольких стажёров. Все они вместо выполнения своих прямых обязанностей трудились на стройке, помогая возводить дом и отделывать помещения. При этом им продолжали начислять зарплату из бюджета исправительного учреждения: за всё время «строители» незаконно получили около 200 тысяч рублей.
Преступную схему полковника внутренней службы разоблачили следователи камышинского подразделения СК РФ. В расследовании также принимали участие представители УФСБ и службы собственной безопасности УФСИН. Им удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления обвинения.
Уголовное дело в отношении начальника-эксплуататора направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Сам бывший замначальник колонии полностью признал вину и возместил причинённый ущерб. Тем не менее раскаяние не спасёт его от уголовной ответственности — мужчине грозит как минимум крупный штраф, а максимальное наказание по статье УК РФ о злоупотреблении полномочиями составляет четыре года лишения свободы.
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