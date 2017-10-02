В Камышине сотрудник УФСИН заставлял подчинённых строить ему дом

Следственный отдел регионального СУ СК по городу Камышину завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника исправительной колонии. Сотрудник УФСИН обвиняется в злоупотреблении полномочиями: он заставлял собственных подчинённых заниматься строительством своего загородного дома.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного СУ Следственного Комитета, в прошлом году и минувшей весной обвиняемый привлекал к работам в своём доме семерых сотрудников колонии — в том числе кинолога, младшего инспектора, техника одного из отделов и нескольких стажёров. Все они вместо выполнения своих прямых обязанностей трудились на стройке, помогая возводить дом и отделывать помещения. При этом им продолжали начислять зарплату из бюджета исправительного учреждения: за всё время «строители» незаконно получили около 200 тысяч рублей.

Преступную схему полковника внутренней службы разоблачили следователи камышинского подразделения СК РФ. В расследовании также принимали участие представители УФСБ и службы собственной безопасности УФСИН. Им удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления обвинения.