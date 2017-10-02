В Алексеевском районе автоинспекторы стреляли, чтобы остановить нарушителя

В Алексеевском районе в минувшее воскресенье поздно вечером сотрудники ГИБДД во время погони за нарушителем применили табельное оружие.

Примерно в 21.10 инспекторы ДПС попытались остановить водителя автомобиля «Лада Калина» по подозрению в совершении административного правонарушения. Но тот только прибавил ходу, пытаясь уйти от стражей порядка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, скрываясь от полицейских, водитель «Лады» грубо нарушал правила и создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

Чтобы остановить нарушителя, сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия. Однако водитель продолжал движение. Он был задержан инспекторами лишь возле своего дома.

При проверке установлено, что 40-летний житель Алексеевского района ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

На мужчину составлены административные протоколы по фактам невыполнения требования об остановке транспорта и управления машиной без водительских прав