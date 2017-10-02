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Под Камышином автоледи на «Ладе Гранта» «догнала» ГАЗель и попала в больницу
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Камышином автоледи на «Ладе Гранта» «догнала» ГАЗель и попала в больницу

2 октября, 13:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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