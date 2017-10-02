Под Камышином автоледи на «Ладе Гранта» «догнала» ГАЗель и попала в больницу
2 октября, 13:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне вечером в Камышинском районе на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» 55-летняя женщина-водитель на «Ладе Гранта» врезалась в автомобиль ГАЗ-2752.
Столкновение автомобилей было зарегистрировано в пять вечера на 465-ом километре федеральной автодороги вблизи села Усть-Грязнуха.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, находясь за рулем машины Лада-219000, автоледи не выдержала безопасную дистанцию до идущего впереди автофургона.
В результате аварии женщина получила травмы. С места происшествия ее увезла в больницу скорая.
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