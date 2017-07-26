За полгода в Волгоградской области более 200 детей отравились лекарствами

С января по июнь 2017 года в Волгоградской области зарегистрировано 413 случаев острых отравлений химическими веществами у детей в возрасте до 14 лет.

По данным токсикологического мониторинга за первое полугодие, это на 43 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что чаще всего регистрировались отравления лекарственными препаратами – 50% всех случаев.

За указанный период 28 детей отравились спиртосодержащей продукцией и 6 – наркотическими веществами.

Согласно полученной статистике, среди мальчиков пострадало 222 человека, среди девочек – 191. Большинство пострадавших – дети дошкольного возраста до 6 лет – 364 человека. Смертельных исходов не зафиксировано.

При анализе социального положения выяснилось, что большинство пострадавших – это неорганизованные дети до 14 лет (295 человек).