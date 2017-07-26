За полгода в Волгоградской области более 200 детей отравились лекарствами
По данным токсикологического мониторинга за первое полугодие, это на 43 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве отметили, что чаще всего регистрировались отравления лекарственными препаратами – 50% всех случаев.
За указанный период 28 детей отравились спиртосодержащей продукцией и 6 – наркотическими веществами.
Согласно полученной статистике, среди мальчиков пострадало 222 человека, среди девочек – 191. Большинство пострадавших – дети дошкольного возраста до 6 лет – 364 человека. Смертельных исходов не зафиксировано.
При анализе социального положения выяснилось, что большинство пострадавших – это неорганизованные дети до 14 лет (295 человек).
«Полученные данные показывают, что проблема острых химических отравлений у детей является индикатором социального неблагополучия в обществе, недостаточности контроля за поведением ребенка, его досугом, посещением образовательных учреждений», – говорится в информационном сообщении областного Управления Роспотребнадзора.