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За полгода в Волгоградской области более 200 детей отравились лекарствами
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За полгода в Волгоградской области более 200 детей отравились лекарствами

Сегодня, 14:16ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mamaplus.md
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