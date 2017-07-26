Волгоградцу, стрелявшему в посетителей кафе «Франтель», ужесточили приговор

Во вторник, 1 августа, Волгоградский областной суд изменил приговор бывшему полицейскому Антону Брулеву, застрелившему одного из посетителей кафе «Франтель» в Дзержинском районе. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление было совершено 21 сентября 2015 года. Примерно в 3 часа ночи Брулев приехал на помощь к своему знакомому – водителю такси, у которого произошел конфликт с пассажирами, уезжавшими со свадьбы.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, установлено, что при выяснении отношений полицейский несколько раз выстрелил в молодых людей из пистолета Макарова, который хранился у него незаконно. В результате один из потерпевших от полученных ранений скончался и пятеро получили повреждения различной степени тяжести.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Прокурором области было заключено с Брулевым досудебное соглашение о сотрудничестве.

За содеянное Дзержинский районный суд 11 апреля 2016 года приговорил уволенного из полиции Брулева к 9 годам колонии строгого режима.

Однако прокуратура района оспорила приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, посчитав его чрезмерно мягким.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения прокуратуры региона сегодня областной суд назначил подсудимому более суровое наказание – 11 лет исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.