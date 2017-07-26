В Волжском за сутки зарегистрировали 3 кражи из квартир и дачных домиков

В Волжском за минувшие сутки в городскую полицию поступило сразу три обращения по поводу краж денег, ювелирных украшений и личных вещей из жилых помещений.

Одна из потерпевших – 45-летняя хозяйка квартиры одного из домов по улице Комсомольской. Женщина сообщила, что в вечернее время неизвестный повредил решетку и проник через открытое окно в ее помещение на первом этаже пятиэтажного дома.

Хозяйка обнаружила, что злоумышленник похитил два ювелирных комплекта общей стоимостью 110 тысяч рублей и скрылся, сообщили в пресс-службе Управление МВД России по городу Волжскому.

Другие кражи были совершены в СНТ «Заканалье». В одном из дачных домов исчезли личные вещи и инструменты на сумму 15 тысяч рублей. Неизвестные проникли в помещение, прорезав москитную сетку.

Еще в один дом злоумышленники забрались, разбив стекло. В этом случае были украдены строительные инструменты стоимостью 50 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.