В Волжском за сутки зарегистрировали 3 кражи из квартир и дачных домиков
Одна из потерпевших – 45-летняя хозяйка квартиры одного из домов по улице Комсомольской. Женщина сообщила, что в вечернее время неизвестный повредил решетку и проник через открытое окно в ее помещение на первом этаже пятиэтажного дома.
Хозяйка обнаружила, что злоумышленник похитил два ювелирных комплекта общей стоимостью 110 тысяч рублей и скрылся, сообщили в пресс-службе Управление МВД России по городу Волжскому.
Другие кражи были совершены в СНТ «Заканалье». В одном из дачных домов исчезли личные вещи и инструменты на сумму 15 тысяч рублей. Неизвестные проникли в помещение, прорезав москитную сетку.
Еще в один дом злоумышленники забрались, разбив стекло. В этом случае были украдены строительные инструменты стоимостью 50 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.