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В Волжском за сутки зарегистрировали 3 кражи из квартир и дачных домиков
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волжском за сутки зарегистрировали 3 кражи из квартир и дачных домиков

Сегодня, 16:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: glazovportal.net
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