В Волжском из-за неосторожного курения сгорел дачник в СНТ «Рассвет»
Сегодня, 10:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду, 2 августа, ночью при пожаре на одном из дачных участков СНТ «Рассвет» города Волжского погиб мужчина.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 1.05.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в садовом товариществе на улице Линейной горел кирпичный дачный дом размером 5х6 метров.
Прибывшие на место происшествия расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь за 25 минут. В полностью сгоревшем строении спасатели обнаружили погибшего мужчину 1958 года рождения.
Сотрудники МЧС считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращение с огнем при курении.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей