В Волжском из-за неосторожного курения сгорел дачник в СНТ «Рассвет»

В среду, 2 августа, ночью при пожаре на одном из дачных участков СНТ «Рассвет» города Волжского погиб мужчина.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 1.05.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в садовом товариществе на улице Линейной горел кирпичный дачный дом размером 5х6 метров.

Прибывшие на место происшествия расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь за 25 минут. В полностью сгоревшем строении спасатели обнаружили погибшего мужчину 1958 года рождения.