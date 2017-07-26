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В Волжском из-за неосторожного курения сгорел дачник в СНТ «Рассвет»
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В Волжском из-за неосторожного курения сгорел дачник в СНТ «Рассвет»

Сегодня, 10:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
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