В Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил брата из ружья
Сегодня, 11:57ПроисшествияНикита ДробныФото: Lukmaster.ru
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Во Фроловском районе Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил из пневматической винтовки своего семилетнего двоюродного брата. Ребёнок был госпитализирован.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту происшествия проводится проверка. Несчастный случай произошёл, когда дети гуляли в лесу; каким образом у них оказалась винтовка, неизвестно. Известно, что выстрел был совершён непредумышленно.
Раненому мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. Он получил пулевое ранение задней части головы, угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет.
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