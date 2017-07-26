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В Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил брата из ружья
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В Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил брата из ружья

Сегодня, 11:57ПроисшествияНикита ДробныФото: Lukmaster.ru
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