В Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил брата из ружья

Во Фроловском районе Волгоградской области восьмилетний мальчик случайно ранил из пневматической винтовки своего семилетнего двоюродного брата. Ребёнок был госпитализирован.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту происшествия проводится проверка. Несчастный случай произошёл, когда дети гуляли в лесу; каким образом у них оказалась винтовка, неизвестно. Известно, что выстрел был совершён непредумышленно.