В Волгограде за мошенничество осудят директора УК Краснооктябрьского района
С января 2013-го по февраль 2015 года руководитель организации похищал деньги граждан, которые предназначались на ремонт и содержание многоквартирных домов. Для этого он организовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, на счета которых сначала выводил средства, а затем обналичивал.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, всего было похищено свыше 3 миллионов рублей. Деньгами директор УК распорядился по своему усмотрению.
В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий обвиняемый был задержан. На время расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) он находился по стражей, затем меру пресечения ему изменили на домашний арест.
Свою вину директор управкомпании не признал. Уголовное дело против него рассмотрит Центральный районный суд.
Для возмещения причиненного ущерба имущество обвиняемого арестовано, сообщили в областном Главке полиции.