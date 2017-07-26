В Волгограде за мошенничество осудят директора УК Краснооктябрьского района

В Волгограде следователи городского Управления полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора управляющей компании «Управдом» Краснооктябрьского района, который обвиняется в крупном мошенничестве.

С января 2013-го по февраль 2015 года руководитель организации похищал деньги граждан, которые предназначались на ремонт и содержание многоквартирных домов. Для этого он организовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, на счета которых сначала выводил средства, а затем обналичивал.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, всего было похищено свыше 3 миллионов рублей. Деньгами директор УК распорядился по своему усмотрению.

В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий обвиняемый был задержан. На время расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) он находился по стражей, затем меру пресечения ему изменили на домашний арест.

Свою вину директор управкомпании не признал. Уголовное дело против него рассмотрит Центральный районный суд.