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В Волгограде «КАМАЗ» задавил женщину, выскочившую из-за маршрутки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгограде «КАМАЗ» задавил женщину, выскочившую из-за маршрутки

Сегодня, 14:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
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