В Волгограде «КАМАЗ» задавил женщину, выскочившую из-за маршрутки

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Краснооктябрьском районе Волгограда. Около 10 утра на пересечении улиц Хользунова и маршала Еременко водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажиров.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, одна из женщин, выйдя из «ГАЗели», в нарушение правил дорожного движения стала обходить маршрутку по «зебре», но не сзади, а спереди и не заметила проезжавший мимо «КАМАЗ». Грузовик не оставил женщине шансов на спасение – она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.