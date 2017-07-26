В Волгограде «КАМАЗ» задавил женщину, выскочившую из-за маршрутки
Сегодня, 14:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
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Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Краснооктябрьском районе Волгограда. Около 10 утра на пересечении улиц Хользунова и маршала Еременко водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажиров.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, одна из женщин, выйдя из «ГАЗели», в нарушение правил дорожного движения стала обходить маршрутку по «зебре», но не сзади, а спереди и не заметила проезжавший мимо «КАМАЗ». Грузовик не оставил женщине шансов на спасение – она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
Личность погибшей в данный момент устанавливается. Известно, что на вид ей около 40 лет. 39-летнего водителя грузовика в данный момент допрашивают полицейские. По данным ГИБДД региона, мужчина имеет 20-летний стаж управления транспортным средством.
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