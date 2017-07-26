В Новониколаевском районе в слетевшей в кювет «Ладе» погиб водитель
Сегодня, 10:35ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший вторник рано утром в Новониколаевском районе Волгоградской области насмерть разбился 27-летний водитель «ВАЗ-21130».
ДТП произошло в пять утра вблизи поселка Комсомольский.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой водитель «Лады», подъезжая к поселку, стал обгонять идущий впереди транспорт и не справился с управлением. В результате машина слетела в кювет и перевернулась.
Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.
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