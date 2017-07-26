В Новониколаевском районе в слетевшей в кювет «Ладе» погиб водитель

В минувший вторник рано утром в Новониколаевском районе Волгоградской области насмерть разбился 27-летний водитель «ВАЗ-21130».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой водитель «Лады», подъезжая к поселку, стал обгонять идущий впереди транспорт и не справился с управлением. В результате машина слетела в кювет и перевернулась.