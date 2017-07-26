В Михайловке сноха пыталась зарезать свекровь кухонным ножом
Сегодня, 13:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: big-rostov.ru
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Накануне в городе Михайловке Волгоградской области с места жительства была госпитализирована 70-летняя пенсионерка с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Как установили сотрудники полиции, пожилую женщину ранила 37-летняя сноха потерпевшей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков. Между женщинами возник конфликт на бытовой почве. В итоге сноха в порыве гнева схватила со стола кухонный нож и ударила им в живот пожилой родственницы.
В настоящее время подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодая женщина может сесть за решетку на 10 лет.
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