В Михайловке сноха пыталась зарезать свекровь кухонным ножом

Накануне в городе Михайловке Волгоградской области с места жительства была госпитализирована 70-летняя пенсионерка с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Как установили сотрудники полиции, пожилую женщину ранила 37-летняя сноха потерпевшей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков. Между женщинами возник конфликт на бытовой почве. В итоге сноха в порыве гнева схватила со стола кухонный нож и ударила им в живот пожилой родственницы.

В настоящее время подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодая женщина может сесть за решетку на 10 лет.

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