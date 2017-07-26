В Михайловке полиция разыскивает без вести пропавшего 13-летнего школьника

В городе Михайловке Волгоградской области полиция объявила в розыск пропавшего без вести 13-летнего школьника.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мальчик 2004 года рождения, которого зовут Марк Прокофьев, еще в минувший понедельник ушел из дома и до настоящего времени так и не вернулся.

По одной из версий, несовершеннолетний мог вообще покинуть территорию Михайловского района.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф