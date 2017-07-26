В Михайловке полиция разыскивает без вести пропавшего 13-летнего школьника
Сегодня, 11:27ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: GazetaIrkutsk.ru
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В городе Михайловке Волгоградской области полиция объявила в розыск пропавшего без вести 13-летнего школьника.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мальчик 2004 года рождения, которого зовут Марк Прокофьев, еще в минувший понедельник ушел из дома и до настоящего времени так и не вернулся.
По одной из версий, несовершеннолетний мог вообще покинуть территорию Михайловского района.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить в Отдел МВД России по городу Михайловке по телефонам: 8(84463) 2-52-47, 02, 8-937-727-86-96.
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