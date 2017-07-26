В Камышине обидчивый бывший зек отправил в реанимацию 67-летнего пенсионера

В Камышине в одном из общежитий ссора соседей закончилась трагедией – 67-летний местный житель попал в реанимационное отделение городской больницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в нанесении увечий пенсионеру. Это 37-летний ранее судимый житель Камышина, проживающий с потерпевшим в одном общежитии.

Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», личные обиды между соседями вылились в ссору, которая закончилась жестоким избиением пожилого человека. Молодой мужчина нанес ему неоднократные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. После чего свидетели драки вызвали «скорую», которая отвезла пенсионера в горбольницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время обидчивый сосед потерпевшего задержан в порядке ст.91 УПК РФ.