В Камышине обидчивый бывший зек отправил в реанимацию 67-летнего пенсионера
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в нанесении увечий пенсионеру. Это 37-летний ранее судимый житель Камышина, проживающий с потерпевшим в одном общежитии.
Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», личные обиды между соседями вылились в ссору, которая закончилась жестоким избиением пожилого человека. Молодой мужчина нанес ему неоднократные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. После чего свидетели драки вызвали «скорую», которая отвезла пенсионера в горбольницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время обидчивый сосед потерпевшего задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).