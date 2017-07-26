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В Камышине обидчивый бывший зек отправил в реанимацию 67-летнего пенсионера
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В Камышине обидчивый бывший зек отправил в реанимацию 67-летнего пенсионера

Сегодня, 12:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: znamkaluga.ru
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