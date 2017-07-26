В Городищенском районе граждане незаконно поливали овощи водой из скважин

На участках акваторий и в водоохранных зонах рек Грачи и Сакарка в Городищенском районе волгоградские экологи выявили факты незаконного использования водных ресурсов.

В ходе рейдов инспекторы обнаружили сразу 10 глубинных насосов в 200 метрах от реки Грачи и руслового пруда на территории села Котлубань. Не имея соответствующей лицензии, местные жители добывали из скважин подземную воду для полива овощей.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, все насосы у нарушителей Водного кодекса изъяты, подземные скважины опечатаны, возбуждены административные производства.

Еще одно нарушение выявлено при осмотре водоохранной зоны реки Сакарка в границах Паньшинского сельского поселения. Здесь вовсю работали две мотопомпы китайского производства, незаконно качавших речную воду на огороды. И в этом случае было заведено административное дело, а сами устройства изъяты.

По всем фактам нарушений экологи устанавливают собственников либо арендаторов земельных участков, против которых будут приняты административные меры. Также за захламление территории отходами виновным будут предъявлены штрафы и рассчитана стоимость вреда, нанесенного почвам.

Всего за неделю инспекторы облкомприроды провели 76 рейдов, в результате которых составлено 98 административных протоколов, в том числе за нарушения, связанные с транспортировкой и сбросом отходов в неустановленных местах.