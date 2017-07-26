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В Городищенском районе граждане незаконно поливали овощи водой из скважин
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В Городищенском районе граждане незаконно поливали овощи водой из скважин

Сегодня, 11:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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