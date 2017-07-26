Уличный грабитель из Ленинска избил волгоградца ради телефона с наушниками

Накануне поздно ночью в Краснооктябрьском районе города Волгограда сотрудникам Росгвардии удалось задержать уличного грабителя по горячим следам.

Получив сигнал о нападении на волгоградца, наряд группы задержания сразу же прибыл по указанному адресу. Потерпевший рассказал стражам порядка, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и отобрал сотовый телефон с наушниками.

Как сообщили ИА «НовостиВолгогада.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, правоохранители стали обследовать ближайшие дворы и в одном из них обнаружили мужчину, внешность которого совпадала с приметами грабителя.

Подозреваемого – 29-летнего безработного жителя города Ленинска – доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.