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Под Волгоградом мужчина захлебнулся в Ахтубе после неудачного прыжка в воду
Сюжеты:
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Под Волгоградом мужчина захлебнулся в Ахтубе после неудачного прыжка в воду

Сегодня, 16:17ПроисшествияВиталий КошелевФото: Yar.kp.ru
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