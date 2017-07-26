Под Волгоградом мужчина захлебнулся в Ахтубе после неудачного прыжка в воду

Трагично закончился отдых на воде для 40-летнего мужчины. 28 июля он проводил время в компании друзей и спиртного на реке Ахтуба в Ленинском районе.

В один из моментов мужчина решил зайти в воду с крутого берега, что называется, в полете, но не рассчитал глубины и сильно ударился головой о песок. В это время его друзья отдыхали поодаль на берегу и не сразу заметили неладное. Эти несколько роковых минут пострадавший, потерявший сознание, провел под водой.