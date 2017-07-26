Под Волгоградом мужчина захлебнулся в Ахтубе после неудачного прыжка в воду
Сегодня, 16:17ПроисшествияВиталий КошелевФото: Yar.kp.ru
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Трагично закончился отдых на воде для 40-летнего мужчины. 28 июля он проводил время в компании друзей и спиртного на реке Ахтуба в Ленинском районе.
В один из моментов мужчина решил зайти в воду с крутого берега, что называется, в полете, но не рассчитал глубины и сильно ударился головой о песок. В это время его друзья отдыхали поодаль на берегу и не сразу заметили неладное. Эти несколько роковых минут пострадавший, потерявший сознание, провел под водой.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя Среднеахтубинского МрСО СУ СКР региона Александр Кириллов, позже эксперты установили, что переломов шейных позвонков у погибшего не было, вероятнее всего, мужчина захлебнулся. По факту смерти местного жителя, работавшего водителем, проводится проверка.
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