Под Волгоградом иномарка врезалась в «Ладу Икс-рей»: пострадали 2 женщины

В минувший вторник в Дубовском районе Волгоградской области 41-летняя автоледи на автомобиле «Toyota Camry» устроила ДТП, пытаясь уйти от столкновения с машиной «ВАЗ-2112».

Примерно в 11.30 на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» иномарка врезалась на встречной полосе в отечественную «Ладу Икс-рей».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, началось все с того, что 59-летний водитель «двенадцатой», ехавший в сторону Волгограда, не выдержал боковой интервал и создал помеху в движении встречной иномарке. Чтобы избежать аварии, автоледи на иномарке вывернула на правую обочину. Но ее машину занесло так, что она оказалась на встречной полосе и столкнулась там с автомобилем «Лада Икс-рей».

Фото: vk.com/club108998119

Фото: vk.com/club108998119