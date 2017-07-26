Под Волгоградом иномарка врезалась в «Ладу Икс-рей»: пострадали 2 женщины
Сегодня, 10:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший вторник в Дубовском районе Волгоградской области 41-летняя автоледи на автомобиле «Toyota Camry» устроила ДТП, пытаясь уйти от столкновения с машиной «ВАЗ-2112».
Примерно в 11.30 на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» иномарка врезалась на встречной полосе в отечественную «Ладу Икс-рей».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, началось все с того, что 59-летний водитель «двенадцатой», ехавший в сторону Волгограда, не выдержал боковой интервал и создал помеху в движении встречной иномарке. Чтобы избежать аварии, автоледи на иномарке вывернула на правую обочину. Но ее машину занесло так, что она оказалась на встречной полосе и столкнулась там с автомобилем «Лада Икс-рей».
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Фото: vk.com/club108998119
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Фото: vk.com/club108998119
В результате ДТП пострадали две пассажирки этой «Лады» в возрасте 21 и 54 лет. Обе женщины с травмами были доставлены в Камышинскую ЦРБ.
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