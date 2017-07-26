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Под Волгоградом иномарка врезалась в «Ладу Икс-рей»: пострадали 2 женщины
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Под Волгоградом иномарка врезалась в «Ладу Икс-рей»: пострадали 2 женщины

Сегодня, 10:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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