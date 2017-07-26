На Цимлянском водохранилище задержали троих браконьеров-рецидивистов

В Калачевском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали группу браконьеров из трех человек, промышлявших незаконным ловом рыбы на Цимлянском водохранилище.

Все задержанные – местные жители, которые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стражи порядка поймали браконьеров как раз в тот момент, когда те на верхнем плесе водохранилища вылавливали рыбу и раков с использованием запрещенных сетей и снастей.

У подозреваемых были изъяты сети, раконакопители, незаконно добытый улов, а также водный транспорт.