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На Цимлянском водохранилище задержали троих браконьеров-рецидивистов
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На Цимлянском водохранилище задержали троих браконьеров-рецидивистов

Сегодня, 16:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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