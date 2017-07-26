На Цимлянском водохранилище задержали троих браконьеров-рецидивистов
Сегодня, 16:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Калачевском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали группу браконьеров из трех человек, промышлявших незаконным ловом рыбы на Цимлянском водохранилище.
Все задержанные – местные жители, которые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стражи порядка поймали браконьеров как раз в тот момент, когда те на верхнем плесе водохранилища вылавливали рыбу и раков с использованием запрещенных сетей и снастей.
У подозреваемых были изъяты сети, раконакопители, незаконно добытый улов, а также водный транспорт.
Дознаватели Отдела МВД России по Калачевскому району возбудили уголовное дело по ст.256 УК РФ. За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до 5 лет.
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