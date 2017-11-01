В Волжском Hyundai Elantra задавил женщину, обходившую на дороге лужу

В минувший вторник рано утром на острове Зеленом в результате наезда автомобиля Hyundai Elantra погибла 31-летняя женщина.

ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД в 6:35 на улице Шоссейной.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Гидростроевской и напротив дома №7 сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».