В Волжском Hyundai Elantra задавил женщину, обходившую на дороге лужу
Сегодня, 11:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: krym.aif.ru
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В минувший вторник рано утром на острове Зеленом в результате наезда автомобиля Hyundai Elantra погибла 31-летняя женщина.
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД в 6:35 на улице Шоссейной.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Гидростроевской и напротив дома №7 сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».
По словам очевидцев, женщина пыталась обойти образовавшуюся на дороге лужу и оказалась перед мчавшимся на нее автомобилем.
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