В Волжском 87-летняя женщина едва не погибла из-за сгоревшей пищи на плите

В минувший вторник в городе Волжском вечером после пожара в одной из пятиэтажек на улице Александрова госпитализировали 87-летнюю пенсионерку.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 17.05.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир на кухне загорелась находившаяся на плите еда.

Во время происшествия ожоги получила женщина 1930 года рождения. Бригада «скорой помощи» отвезла ее в больницу.

По словам пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.