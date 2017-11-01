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В Волжском 87-летняя женщина едва не погибла из-за сгоревшей пищи на плите
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В Волжском 87-летняя женщина едва не погибла из-за сгоревшей пищи на плите

Сегодня, 11:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: belnovosti.by
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