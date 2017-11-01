В Волжском 87-летняя женщина едва не погибла из-за сгоревшей пищи на плите
Сегодня, 11:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: belnovosti.by
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В минувший вторник в городе Волжском вечером после пожара в одной из пятиэтажек на улице Александрова госпитализировали 87-летнюю пенсионерку.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 17.05.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир на кухне загорелась находившаяся на плите еда.
Во время происшествия ожоги получила женщина 1930 года рождения. Бригада «скорой помощи» отвезла ее в больницу.
По словам пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В соцсетях пользователи, живущие по соседству с бабушкой, утверждают, что пожилая женщина использовала электрогрелку, в которой произошло замыкание.
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