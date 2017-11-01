В Волгограде внедорожник «с головой» ушел в 4-метровую яму

31 октября вечеров в районе Тулака на улице Базисной внедорожник Hyundai Tuscon провалился в траншею, которую выкопали коммунальные службы.

Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда автомобили становятся заложниками «коммунальных раскопок».

Очевидцы отмечают, что на этот раз траншея была должным образом огорожена, а водитель выполнял перестроение из ряда в ряд и, видимо, не справился с управлением.

Фото: Полина Цигельницкая, ВК, "Жесть Волгограда"

«Там мужчина старенький за рулём был, лет за 70. Подошли к нему спросили: как умудрился? Он, конечно, в шоковом состоянии, но без единой царапины. Сказал ехал, темно было, знак не увидел и улетел. Сам не поймёт, как без повреждений обошлось», - поделилась увиденным Полина Цигельницкая в группе «Жесть Волгограда».