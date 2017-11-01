В Волгограде внедорожник «с головой» ушел в 4-метровую яму
Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда автомобили становятся заложниками «коммунальных раскопок».
Очевидцы отмечают, что на этот раз траншея была должным образом огорожена, а водитель выполнял перестроение из ряда в ряд и, видимо, не справился с управлением.
«Там мужчина старенький за рулём был, лет за 70. Подошли к нему спросили: как умудрился? Он, конечно, в шоковом состоянии, но без единой царапины. Сказал ехал, темно было, знак не увидел и улетел. Сам не поймёт, как без повреждений обошлось», - поделилась увиденным Полина Цигельницкая в группе «Жесть Волгограда».
Иномарка практически полностью скрылась в глубокой траншее, заняв вертикальное положение. Зная длину автомобиля Hyundai Tuccon, несложно вычислить глубину траншеи – около 4-х метров. Причем, местные жители отмечают, что яма эта хоть и огорожена и имеет предупреждающие знаки, но находится в таком месте, где водителям действительно тяжело оперативно среагировать на такое препятствие. К тому же, сама яма раскопана уже очень давно.
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