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В Волгограде внедорожник «с головой» ушел в 4-метровую яму
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде внедорожник «с головой» ушел в 4-метровую яму

Сегодня, 00:42ПроисшествияСергей МатанцевФото: Полина Цигельницкая/ ВК, "Жесть Волгограда"
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