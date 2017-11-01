В Рудне спасенная пожарными пенсионерка скончалась от ожогов в больнице
Сегодня, 09:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Sibnovosti.ru
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В среду, 1 ноября, ночью в результате пожара в рабочем поселке Рудня погибла 63-летняя пенсионерка.
Возгорание произошло примерно в два часа в жилом доме на 4-х хозяев на улице Украинской.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, загорелись домашние вещи в помещении кухни размером 4х5 метров. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия расчеты 60-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение за несколько минут.
Во время пожара серьезные ожоги получила женщина 1954 года рождения. Спасатели передали ее медикам. Однако позже она скончалась.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
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