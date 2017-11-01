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В Рудне ищут злоумышленника, который поджег дом и погубил пенсионерку
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Рудне ищут злоумышленника, который поджег дом и погубил пенсионерку

Сегодня, 17:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kchetverg.ru
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