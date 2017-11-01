В Рудне ищут злоумышленника, который поджег дом и погубил пенсионерку

По факту ночного пожара с гибелью человека полицейские Руднянского района возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в среду в 2 часа ночи в рабочем поселке Рудня произошел пожар в жилом доме на 4-х хозяев на улице Украинской. Загорелись домашние вещи в помещении кухни размером 4х5 метров.

Во время пожара различные травмы получила 63-летняя хозяйка дома. Она была госпитализирована, но позднее скончалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, специалисты сразу установили, что возгорание произошло в результате поджога. По данным следствия, примерно в 1.50 неизвестный, находясь около домовладения, произвел выстрел из оружия в стекло кухни дома, после осуществил поджог.