Правоохранители: если бы Масленникова не задержали, он бы убивал еще
Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Главы силовых ведомств региона рассказали о ходе расследования дела Масленникова.
В самом начале брифинга для журналистов слово взял руководитель регионального СУ СКР Михаил Музраев. Он отметил оперативную работу своих сотрудников в установлении обстоятельств убийства двух молодых жительниц Волжского.
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Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
В свою очередь главный полицейский региона Александр Кравченко рассказал, что дело Масленникова приобрело широкий общественный резонанс и отметил роль волонтеров. Большинство добровольцев искренне хотели помочь правоохранителям, но были и те, кто рассматривал историю с исчезновением волжанок как хорошую возможность для самопиара.
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