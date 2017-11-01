Правоохранители: если бы Масленникова не задержали, он бы убивал еще

В свою очередь главный полицейский региона Александр Кравченко рассказал, что дело Масленникова приобрело широкий общественный резонанс и отметил роль волонтеров. Большинство добровольцев искренне хотели помочь правоохранителям, но были и те, кто рассматривал историю с исчезновением волжанок как хорошую возможность для самопиара.

В самом начале брифинга для журналистов слово взял руководитель регионального СУ СКР Михаил Музраев. Он отметил оперативную работу своих сотрудников в установлении обстоятельств убийства двух молодых жительниц Волжского.

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