На севере Волгограда обнаружили цех по производству суррогатного алкоголя

В Тракторозаводском районе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Он находился в одном из гаражных боксов.

Четверо жителей Волгограда и области в возрасте 52, 45, 44 и 19 лет в условиях антисанитарии изготавливали суррогатные напитки, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами были водопроводная вода, красители и этиловый спирт медицинского назначения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обысков было изъято 175 литров контрафактного алкоголя, оборудование, тара и фурнитура. А также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах.

По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.