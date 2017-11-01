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Люди гибнут за стакан: в регионе более 400 человек отравились алкоголем
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Люди гибнут за стакан: в регионе более 400 человек отравились алкоголем

Сегодня, 12:27ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: proalkogolizm.ru
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