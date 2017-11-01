Люди гибнут за стакан: в регионе более 400 человек отравились алкоголем

В Волгоградской области в этом году уже зарегистрировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией.

Согласно данным областного управления Роспотребнадзора за 9 месяцев, мужчины травились алкоголем в пять раз чаще, чем женщины: 277 и 56 человек соответственно.

В основном врачам приходилось спасать взрослых, чрезмерно употреблявших спиртное, в том числе суррогаты – 333 человека (78,2%), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В то же время, по информации ведомства, за указанный период алкоголем отравились 53 подростка в возрасте от 15 до 17 лет, а также 40 детей до 14 лет.

О проблеме бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот факт, что среди всех зафиксированных у подростков случаев острых химических отравлений спиртосодержащая продукция занимает первое место (35%).

В большинстве случаев (85%) причиной острого алкогольного отравления стал этиловый спирт. Кроме того, от суррогатов пострадали 53 человека, от метанола – 4 человека.