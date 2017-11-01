Двое волгоградцев, купивших 9 граммов кокаина, проведут 3 года в колонии
В апреле 2016 года подсудимые связались по телефону с гражданином Сербии, находящемся в Москве, и заказали у него 9 граммов кокаина. Наркодилеру они перевели 90 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, отправил наркотик в Волгоград на рейсовом автобусе в тайнике, оборудованном в дне бутылки марочного вина, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
Дзержинский районный суд 13 июня приговорил каждого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Адвокаты осужденных обжаловали решение суда, посчитав его чрезмерно суровым.
Однако по итогам апелляционного рассмотрения дела областной суд оставил прежний приговор, который, кстати, вступил в законную силу.
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