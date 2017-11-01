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Двое волгоградцев, купивших 9 граммов кокаина, проведут 3 года в колонии
Сюжеты:
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Двое волгоградцев, купивших 9 граммов кокаина, проведут 3 года в колонии

Сегодня, 10:09ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: newsorel.ru
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