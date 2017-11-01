Двое волгоградцев, купивших 9 граммов кокаина, проведут 3 года в колонии

Волгоградский областной суд оставил без изменения ранее вынесенный приговор двум безработным местным жителям – 27-летнему Григорию Григоряну и 29-летнему Артему Фисенко, признанным виновными в незаконном приобретении наркотика.

В апреле 2016 года подсудимые связались по телефону с гражданином Сербии, находящемся в Москве, и заказали у него 9 граммов кокаина. Наркодилеру они перевели 90 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, отправил наркотик в Волгоград на рейсовом автобусе в тайнике, оборудованном в дне бутылки марочного вина, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.